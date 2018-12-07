07.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Экономика
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От военного положения взвыли бизнесмены, скакавшие на Майдане

Военное положение, введенное Верховной радой,поставило украинских бизнесменов на грань банкротства.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, страдают даже те бизнесмены, которые поддерживали Майдане.

«Мы ввели военное положение. Я точно понимал, что ситуация с курсом стабилизируется. А вот ситуация, например, с инвестициями, с приобретением товаров длительного использования, знаете, что у нас обвал? Фактически остановилась покупка недвижимости, покупка товаров длительного использования. У меня бизнесмены, которые просто орут по поводу того, что они оказались просто оказались в ситуации полубанкротства. Причем, один из тех людей стоял 20 и 19 февраля 2014 года на Майдане под пулями», – заявил Кушнирук.

Напомним, власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны в ответ на задержание катеров ВМСУ российскими пограничниками при попытке пройти из Черного в Азовское море через Керченский пролив.

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