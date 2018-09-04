Украине предрекли корейско-косовскую судьбу

04.09.2018, Симферополь, Владимир Гладков

На территории Украины будут размещены американские базы, но НАТО не будет отвоёвывать украинские территории.

Об этом в эфире канала News-Front заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТОвских баз на территории Украины не будет. Потому что Украину в НАТО не возьмут, потому что по пятому пункту надо отвоёвывать для Украины утраченные территории. Я думаю, судьба будет такая, как у Кореи. То есть военный договор с Соединёнными Штатами и американские военные базы на территории Украины», – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что при таких условиях американским военным не нужно будет воевать за украинское государство.

«Ведь Южной Корее никаких гарантий отвоёвывания Северной американцы не давали. Так и здесь: никаких гарантий, никаких пунктов пятых НАТОвского устава не будет. Будет договор, по которому американские базы будут там расположены», – констатирует Жарихин.

Он напомнил, что подобная ситуация сложилось и в Косово, где расположена самая большая американская военная база в Европе, но с Сербией войну Америка не ведёт.

«Есть более близкий прецедент – Косово. Также в НАТО не приняли, база самая большая в Европе. Вот судьба будущая», – подытожил гость Жарихин.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на полигоне во Львовской области открылись масштабные учения Rapid Trident, в которых военнослужащие НАТО отрабатывают взаимодействие с украинской армией для мероприятий по «сохранению территориальной целостности», «отражения вооруженной агрессии» и «операции миротворческого и стабилизационного характера в составе коалиционных сил».