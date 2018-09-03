03.09.2018, Львов, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Галичина, Донбасс, НАТО, США, Украина
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Под Львовом отрабатывают заброску войск НАТО в Донбасс



На полигоне во Львовской области открылись масштабные учения Rapid Trident, в которых военнослужащие НАТО отрабатывают взаимодействие с украинской армией для мероприятий по «сохранению территориальной целостности», «отражения вооруженной агрессии» и «операции миротворческого и стабилизационного характера в составе коалиционных сил».

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в маневрах задействованы 350 единиц техники, учения продлятся 2 недели. Большая часть участников с украинской стороны имеют боевой опыт в Донбассе.

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