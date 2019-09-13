Украине придется признавать власти ЛДНР – Карасев

13.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия и Евросоюз поддерживают так называемую «формулу Штайнмайера» и будут настаивать на ее реализации Украиной.

Об этом в эфире телеканала NewsOneзаявил лполитолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С самого начала конфликт «овнешнили», то есть сделали его внешним конфликтом. То есть это не внутренний конфликт, а он внешний конфликт с Россией: «Во всем виновата Россия, мы не виноваты». Хотя конфликт и есть наша вина. И он и внутренний конфликт, и конфликт Украины с Россией, и еще конфликт России с Западом. Вот такая тройственная формула конфликта на Донбассе», – сказал эксперт

«Если вы скажете, что это внутренний конфликт, тогда надо его решать, делать автономизацию или федерацию, регионализацию и так далее. На это предыдущая власть не шла… Почему сегодня Зеленский не может пойти таким путем – потому что сразу, что ты идешь на контакт с нелегитимной властью, потому что эта власть марионеточна, эта власть вообще России», – отметил политолог.

«Если в Париже они договорятся о формуле Штайнмайера, по крайней мере, на этом настаивает Россия, я так понимаю, французы тоже не против, получится вот как: выборы под эгидой ОБСЕ, признаются эти выборы разными мониторинговыми организациями и так далее. Россия тогда начинает возвращать границу, мы туда входим, но власть уже там есть, ее избрали. Как вы думаете, кого туда изберут? Если там будут контролировать выборы ОБСЕ?

Изберут тех же, кто сейчас, но тогда они получат легитимность. И вот тогда у нашей власти станет вопрос – это уже не марионетки, которых Москва назначила, это люди, которые избраны уже в ходе выборов под международным контролем, под наблюдением Франции, Германии, ОБСЕ. И тогда надо будет с ними входить в контакт», – заявил Карасев.

Напомним, что «формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов, и на постоянной – после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

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