15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, ЕС, Украина
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Украине придется смириться с договорённостями России и Запада, – немецкий политолог


Перед Европейским Союзом и США сейчас стоят более важные вызовы, чем проблемы на Украине. Германия будет пытаться как можно быстрее решить ушедший из повестки кризис в Донбассе, или заморозить конфликт.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог, немецкий журналист-международник Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас начинается определенная активизация в Германии по решению вопроса войны в Восточной Украине. Меркель пытается всеми силами опять перезарядить или ускорить процесс минских соглашений. Представитель России находился в Берлине, с украинской стороной здесь также ведутся переговоры», – заявил Рар.

По его словам, Германия перенимает лидерство через месяц в ЕС – она становится председателем ЕС на полгода. «И внешнеполитические вопросы, касающиеся безопасности Европы, здесь в Германии, помимо коронавируса, находятся на переднем плане», – отметил политолог.

Рар сказал, что можно ожидать от Германии и Франции новую активизацию Нормандского формата и Минских соглашений.

«Насколько это будет продуктивно, и пойдут ли они далеко – другой вопрос, но нужно будет смотреть. Госпожа Меркель, выступая не раз на разных мероприятиях Германии, говорила, что на время пандемии необходимо попытаться конфликты уладить, чтобы нормализовать отношения не только с Россией, но и с Евразийским экономическим союзом, с Украиной, другими странами разрядить международную обстановку», – пояснил эксперт.

По его данным, у Меркель, которая будет у власти до 2021 года, очень высокий рейтинг в Германии, который сейчас доходит до 75%.

При этом сейчас Украина и проблема украино-российского противостояния ушла из коммуникационного поля Европы и США.

«У нас (ЕС – ред.) другие угрозы появились. Новая шкала угроз опубликована в Англии, теперь в Германии обсуждается. На первом месте – пандемия, на втором месте – кризис, связанный с беженцами, на третьем месте – предупреждение атомной войны. Украина, Сирия – эти конфликты ушли. Хорошо или плохо – другой вопрос», – заявил Рар.

Он добавил, что сейчас у Запада другие приоритеты и, поэтому, вопрос Украины будет решаться по-другому.

«Если Украина хочет получить от ЕС или Америки, то нужно играть по европейским правила. А Европа стоит на позиции – эти конфликты решить или заморозить, но лучше решить, чтобы сконцентрироваться на гораздо больших вызовах – той же пандемии», – резюмировал немецкий эксперт.

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