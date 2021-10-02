Украине «прилетел бумеранг» за перекрытую воду в Крым

02.10.2021 19:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Протесты Киева из-за подписанного Венгрией контракта с «Газпромом» о поставках топлива в обход украинской территории связаны с тем, что теперь Украина не сможет в любое время распоряжаться чужим газом, как она это делала прежде благодаря венгерскому транзиту.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского музыканта Тарика Незалежко заявил активист комсомольского движения Украины Александр Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рассказываю в двух словах, почему истерика по Венгрии, потому что примерно пару миллиардов кубов, допустим, 20% европейского газа, что мы якобы покупали, – это тот же российский газ, мы просто с трубы отбирали, мы брали у Венгрии, а теперь Венгрия прекратила транзит, что мы будем отбирать? Ничего. А если мы сейчас будем у Венгрии покупать, то это надо «ухо» строить», – рассказал Александр Кононович.

«Ну, в Словакии «ухо» построили, и там построим», – предположил лидер движения Михаил Кононович

«Это «ухо» – фуфло, фуфло-ухо – называется. Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берём, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течёт река, мы взяли, черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли так же, как вы, га#@оны, перекрыли в Крым воду. Теперь как вы будете брать? Будете скважины бурить», – язвительно отметил Александр Кононович.