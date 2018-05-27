27.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украинец снял беспредел европейских болельщиков в Киеве

Европейские болельщики вчера превратили парк Шевченко в центре Киева в свалку мусора. Соответствующее видео опубликовал житель украинской столицы Андрей Паславский.

«Хочу всем показать свой любимый парк. Таким я его никогда в жизни не видел. Просто никогда в жизни. Я вообще сюда зашёл и настолько шокирован увиденным, потому что это просто…Это просто уничтоженный парк. Я такого ещё не видел в парке Шевченко. Нет, украинцы себя так не ведут. Друзья, это катаклизм какой-то, я не знаю. У меня нет слов, чтобы это всё описать. Мне просто больно за этот парк. Никогда в жизни такого не видел», – в шоке рассказывает автор.

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Справедливости ради следует отметить, что в воскресенье коммунальным службам Киева удалось ликвидировать свалку в парке.

«ПолитНавигатор» передавал о том, что украинская столица, принявшая накануне матч финала Лиги Чемпионов УЕФА, запомнилась гостям из других стран завышенными ценами на перелет и жилье, а также плохим сервисом.