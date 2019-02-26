Украинец строго наказан за выходку в центре Симферополя

26.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Гражданину Украины Максиму Сокуренко, облившему в январе этого года памятник «Вежливым людям» в Симферополе, продлили срок ареста до 26 марта. Он будет находиться в СИЗО, сообщает финансируемая на западные гранты украинская «Крымская правозащитная группа».

Изначально на Сокуренко составили протокол об административном правонарушении, но позже завели уголовное дело по ч.2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ему угрожает до трех лет тюрьмы.

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Напомним, вандала задержали «по горячим следам» сотрудники безопасности, дежурившие рядом. Сообщалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Краску он прятал в бутылке из-под «Кока колы» под курткой. При задержании кричал, что выступает против воссоединения Крыма с Россией.

Сокуренко, 1982 года рождения, приехал в Крым из Киева уже после Евромайдана – якобы, присматривать за квартирой знакомых. Тут же работал грузчиком на рынке. В СМИ появлялись сведения, что украинец въехал на полуостров по поддельному паспорту.