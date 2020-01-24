24.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Культура, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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Украинизация проваливается: в Киеве призывают срочно запретить все русские книги и спутниковые телеканалы

В рамках борьбы с «агрессором» Киев должен ввести баснословные пошлины на русскую литературу, или же вообще запретить её.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил бывший член Конституционного суда и экс-генпрокурор Украины Виктор Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему за украинские телеканалы (спутникового телевидения – прим. ред.) надо платить, а за другие – нет, когда в Прибалтике всё наоборот? Надо сделать так, чтобы вещание русскоязычных каналов было в два раза дороже, а украинских – в два раза дешевле. По этому пути пошла Прибалтика.

У нас кто-то манипулирует так называемой свободой слова. Свобода слова – это хорошо для всех обстоятельств, кроме одного – войны. У нас идёт война, в которой чётко определён агрессор.

Ввоз книг на английском, немецком, французском – нормально. Ввоз книг на языке агрессора – уже ненормально. Хотите – ввозите, но давайте в десять раз увеличим пошлину, потому что это агрессор. Или вообще не ввозите.

Мы забываем, что наша страна и цивилизация находится в другом статусе, чем Италия, Польша, Литва и Германия. Мы находимся в состоянии войны!», – верещал Шишкин.

Напомним, накануне киевский политолог Александр Семченко, отвечая на вопрос телезрителя, отказался где бы то ни было говорить на «мове» из-за принципиального несогласия с произошедшим в 2014 году.

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