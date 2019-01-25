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Украинская армия готовится к уличным боям в Мариуполе
Вооруженные силы Украины постараются не допустить ведения боевых действий в Мариуполе, но тем не менее готовы и к такому развитию событий.
Об этом в репортаже, опубликованном на страницах киевского журнала “Новое время” заявил командующий украинской группировкой в Донбассе Сергей Наев.
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” Украинские войска готовы вести боевые действия в городских условиях, если россияне войдут, например, в Мариуполь, – отмечается в статье. – Но задача перед ними стоит другая — не допустить этого. “Наша задача — не допустить боев в пределах города, — говорит Наев. — Вы видели, что наши силы расположены на расстоянии от Мариуполя. Но если будет атака, мы будем защищать каждый миллиметр нашей земли с максимальным кровопролитием для врага”.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, неонацистский полк Нацгвардии Украины «Азов» готовят к кровавому подавлению беспорядков на улицах Мариуполя.
Также мы сообщали, что в декабре прошлого года в Мариуполь были переброшены украинские танки.
Метки: конфликт в Донбассе, Мариуполь, Сергей Наев
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