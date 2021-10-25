Украинская армия не переживет нового министра обороны – Корнилов

25.10.2021 17:57 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Судя по тому, какие в офисе президента Украины обсуждаются кандидатуры на те или иные должности, можно сказать одно: у Владимира Зеленского очень серьёзные проблемы с кадрами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik Беларусь» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так, ранее украинский пропагандист карательной операции против ЛДНР, главред издания «Цензор» Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники сообщил о подготовки назначения вице-премьера Алексея Резникова.

«Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию», – написал Бутусов у себя в «Facebook».

Комментируя сообщение, Корнилов предпочёл с осторожностью подходить к такого рода заявлениям.

«Мы слышали, что министром обороны хотят назначить госпожу Верещук, тоже тот ещё персонаж. Сейчас говорят, что хотят Резникова, а Верещук взамен этого на министра «оккупированных территорий». Давайте дождёмся каких-то назначений, предложений со стороны Зеленского и его команды (ведь министр обороны – это квота президента Украины), и тогда будем обсуждать, насколько серьёзны эти слухи», – сказал эксперт.

«Но тот факт, что в обойме Зеленского подобные персонажи присутствуют – Резников, Верещук, которая летала на зонтике по Киеву и провалилась с треском в столице Украины, то есть лузер уже доказанный… Это свидетельствует о том, что действительно у Зеленского серьёзные проблемы с кадрами, с их профессионализмом и с выбором каких-то нормальных серьёзных персонажей», – сказал политолог.

«Если Резникова действительно назначат на пост министра обороны. Что ж, это будет показатель агрессивных намерений Украины, но при этом надежда на то, что украинская армия этого министра вряд ли переживёт», – добавил Корнилов.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор», обещал заставить русских «стыдиться Крыма и выплатить репарации».