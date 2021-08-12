Украинская блокада стала бессмысленной: Запасов воды в Крыму на два года

12.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Проливные дожди, которые шли в Крыму в июне и июле, а также продолжаются в эти дни, полностью решили проблему водоснабжения полуострова на будущие два-три года. Об этом во время «прямой линии» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Аксенова, крымские водохранилища заполнены на необходимый объем, который позволяет обеспечить полуостров водой даже при условии отсутствия других мер.

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«Теперь мы водой обеспечены более чем. Все водохранилища полные. В Симферополе, в трех водохранилищах 38 миллионов кубометров, в Алуште более шести, ялтинские водохранилища полные… Город Симферополь более 60% воды получает из подземных источников, водохранилища в острые периоды задействованы не были. При нынешних осадках уже накоплен объем воды более чем, который позволяет не беспокоиться в принципе за ближайшие два-три года вообще. Это при том, что если не будет ничего делаться… Сегодня водохранилища полные, Ялте вообще ничего не угрожает», – заявил Аксенов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее одесский политик Вячеслав Азаров указывал, что Украина, пытавшаяся шантажировать Москву поставками воды в Крым, упустила момент, когда смогла бы неплохо заработать.

«Если учесть, что в 2013 г. Северо-Крымский канал поставил на полуостров 1,1 млрд. кубов, а куб опресненной воды оценивают в 50-60 рублей, то речь может идти о потере Украиной нескольких сотен миллионов долларов в год упущенной выгоды от водоснабжения Крыма. Газ и даже топливо для ВСУ Киев мог покупать у Москвы через посредников, а воду продавать – нет. У нас в правительственном квартале сидят не только бездарные политики, но и бизнесмены», – комментировал Азаров.