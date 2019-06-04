04.06.2019
 
Буковина, Политика, Румыния, Украина
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Украинская Буковина готовится стать румынской

По словам, украинских экспертов, сепаратистские настроения на Буковине присутствуют в значительно большей степени, чем на Закарпатье.

Об этом киевской интернет-газете «Страна» заявила президент центра Балтийско-Черноморских исследований Ирина Верещук.

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«В случае с Румынией на самом деле все гораздо сложнее, чем с Венгрией на Закарпатье. Некоторые населенные пункты даже проводят символические референдумы по присоединению к Румынии. Общая тенденция: чем тяжелее экономическая ситуация, тем привлекательнее выглядят государства-соседи, которые к тому же и в ЕС, и в НАТО», – сказала Верещук.

Издание напоминает, что в Черновицкой обладминистрации два года назад появился румынский флаг, что вызвало негодование националистов.

«На вопрос: «Здесь уже Румыния, или еще Украина?» бравый охранник уверенно отвечает: «Сегодня еще Украина, а завтра будет Румыния!», – приводит издание слова  Владимира Старика, руководителя местного националистического фонда имени Ольжича.

Как сообщал ПолитНавигатор, Венгрия, Румыния и Польша завершили паспортизацию Западной Украины.

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