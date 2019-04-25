Венгрия, Румыния и Польша завершили паспортизацию Западной Украины

25.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР вызвала острую реакцию киевских властей, так как это нарушило их планы по жесткому ограничению прав жителей Донбасса, которое длится уже шестой год.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгерская сторона, по сути, закончила 100-процентную паспортизацию прилегающих к Украине территорий, румынская сторона закончила, польская практически всех обилетила «Картой поляка». Почему вы в Совет безопасности ООН не обращаетесь? Вам это не интересно.

Я вам напомню про обращение власти Украины в мае 2015 года в Совет безопасности ООН о том, что Украина прекращает предоставление прав и свобод человека на территории ЛНР и ДНР в связи с проведением военной операции. Вы до сих пор не отозвали это заявление, вы признали, что ведете военную операцию и ограничиваете в правах жителей Украины. Вы это заявление не отозвали, следовательно, вы умышленно шестой год ограничиваете в правах жителей собственного государства.

Есть стандартная процедура предоставления гражданства любой страны по заявлению», – резюмировал политик.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что жители республик Донбасса ничем не хуже жителей Украины, получающих румынские, польские или венгерские паспорта.