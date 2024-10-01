Украинская делегация в ПАСЕ объявила иноагента Кара-Мурзу болтуном

Вадим Москаленко.  
01.10.2024 08:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Иноагенты, ПАСЕ, Россия, Русофобия, Украина


Представитель украинской делегации в ПАСЕ Елена Хоменко на заседании набросилась с обвинениями на ранее выступившего с пламенной речью иноагента Владимира Кара–Мурзу. Депутат прямо спросила, готовы ли «хорошие русские» не болтать, а делом поддерживать усиление санкций и «мирный план» Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы боремся за выживание. Мы ценим действия таких людей, как мистер Кара-Мурза, но нужно помнить, что слова и заявления должны подкрепляться действиями, реальными усилиями, которые помогут положить конец этой агрессии. Поэтому мы обращаемся к антивоенным движениям России: будете ли вы вносить свой вклад в достижение справедливого мира, основанного на «мирном плане» Украины? Будете ли вы призывать к вторичным санкциям, которые ограничат ресурсы, позволяющие вести эту ужасную войну?

Будете ли вы помогать освобождению украинских военнопленных и гражданских лиц? И что вы сделаете для того, чтобы остановить убийства и депортацию украинских детей? Мы призываем вас не только говорить об этом, но и действовать» – заявила Хоменко.

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Представитель украинской делегации в ПАСЕ Елена Хоменко на заседании набросилась с обвинениями на ранее...
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«Пусть никто не говорит, что всё что происходит в этом зале, на этом собрании – это просто разговоры, просто бумажки и резолюции, и что всё это бессмысленно. Циники и скептики, которые говорят такие вещи были не только опровергнуты, но и опозорены этим обменом пленных в прошлом месяце. Когда 16 человеческих жизней были спасены из ада, из современного ГУЛАГа. Но вы абсолютно правы, говоря, что есть ещё много других, кого нужно освободить, и я посвящу этому всё своё время и усилие в ближайшие недели месяцы и годы», – сбивчиво и невпопад ответил Кара-Мурза.

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