Украинская дипломатия: «После Дебальцево русские боятся нас»

07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на то, что ВСУ испытывает острый кадровый дефицит, Россия якобы боится украинскую армию.

Об это в эфире телеканала «Еспресо» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас самое слабое место Украины – это мотивация. Поэтому невозможно набрать армию, невозможно удержать опытных ветеранов, которые защищали Украину в самые сложные времена. Боевых ветеранов уволили, а кабинетные генералы заходят. Это очень опасная история», – сказал Чалый.

По его словам. Россия тем не менее якобы помнит украинские «победы» в 2015 году – Дебальцевский котёл и бои под Марьинкой.

«Я думаю, что у России сейчас нет возможности начать на нас полномасштабное наступление. Потому что мы показали – я вам напомню события под Марьинкой в 2015 году, до это было ещё Дебальцево.

Сложная страница в нашей истории, но это был организованный выход с обороны, с возможного окружения. И тогда россияне провели совещание и поняли, что такими прямыми действиями, без поддержки авиации, Украину не захватить. Поэтому сейчас надо думать не только о противотанковом оружии, не только о катерах и кораблях. Надо думать и о противовоздушной обороне», – резюмировал дипломат.

Напомним, 18 февраля 2015 года, вооруженные силы Донецкой народной республики завершили разгром частей ВСУ, зажатых в кольцо в районе города Дебальцево. Результатом этих боёв стала заморозка активной фазы боевых действий, установление шаткого перемирия, начало восстановления и последующего государственного строительства Донецкой и Луганской народных республик.

Тем не менее, в Киеве упорно пытаются представить разгромные поражения 2014-15 годов как свою победу. Так, накануне бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что «Дебальцевский котел» и бегство из него украинской армии с большим количеством погибших и раненых, а также потеря боевой техники – это «удачная операция», которая помогла полностью остановить продвижение «российских войск» на Украину.