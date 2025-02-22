Украинская дипломатия шокирована нападками Зеленского на Трампа

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Владимир Зеленский допустил чреватую серьезными проблемами для Украины ошибку, когда решился на критику Дональда Трампа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском издании «Зеркало недели» пишет экс-замглавы МИД Украины, бывший посттпред в ЕС Константин Елисеев.

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«Критически важно при нынешних условиях избежать ситуации, при которой в списке Трампа не окажется не только Зеленского, но и Украины. Мы должны откровенно признать, что все мы — за шаг от этого, и соотношение вины в таком развитии событий имеет второстепенное значение», – говорится в статье.

Он критикует Зеленского, отмечая, что государственный деятель не должен опускаться до эмоций в такого рода вопросах.

«У президента Украины есть богатый инструментарий реагирования на внешние вызовы. В этом случае он не должен был лично реагировать на неуместные комментарии руководителя другого государства — президента США. Для этого есть многочисленные службы офиса президента, МИД, посольства. Есть каналы парламентского взаимодействия, служебные, закрытые каналы. Публичную коммуникацию включают в исключительном случае и только тогда, когда остальные каналы не дали результата или есть решение сознательно идти на обострение двусторонних отношений. Если комментарии Владимира Зеленского были обусловлены указанной логикой, то его либо подставили советники, либо он сам принял несбалансированное решение. Войти в кризис легко, выйти сложно», – считает дипломат.

Он уверен, что первоочередной задачей Зеленского должен стать безотлагательный прямой контакт с Трампом.

«Вспомним, как президент Зеленский хвалился якобы блестящим телефонным разговором с хозяином Белого дома и щеголял полученным прямым контактным номером. Кажется, самое время поднять трубку, набрать номер и поговорить», – завуалированно поддевает Зеленского автор, занимавший при Порошенко должность замглавы администрации президента.

По его словам, нужно прекратить и предотвращать дальнейшую «демонизацию» Трампа и накручивание антиамериканской истерии в украинском информационном и общественном пространстве.