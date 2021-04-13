Украинская дипломатия уже согласна на иностранную оккупацию

13.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна добиться размещения на своей территории инфраструктуры и воинского контингента НАТО – это поможет ей противодействовать России.

Об этом в эфире телеканала IСTV заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, западные лидеры должны объявить о тотальной изоляции России, если она признает республики Донбасса.

«Сейчас что бы я сделал на месте Владимира Зеленского? Я обзвонил бы всех с очень четкой логикой, но одновременно эмоцией, чтобы объяснить и сказал: «Скоро будет саммит НАТО, у меня есть стратегия, у меня есть видение, я знаю, что делать. Мне критически нужно сейчас присутствие инфраструктуры и подразделений. Это могут быть американцы, канадцы, бриты, поляки – кто угодно»…

И вот это – ключевой момент к нашему вступлению в НАТО. Это, на самом деле, сегодня главная задача для нашей дипломатии и нашей политики. То есть силы и элементы инфраструктуры.

Второй момент – если Россия пойдет дальше, а она может пойти дальше не только на Донбассе, она может пойти с юга, может пойти не только в контексте поставок воды, она может пойти путем последовательности провокаций, она может пойти путем «Донбасс – наш», вот сейчас будет послание Путина к Госдуме, и что можно сделать – можно сказать: «Окей, признаем, не признаем».

И тут ключевая история сказать: «Мы можем ограничить весь технологический экспорт, абсолютно весь в Россию, закрыть финансовые рынки не так, как сейчас, а на все 100%, то есть выбросить Россию из финансовых рынков, пойти по активам у ключевых людей в путинском окружении, подумать об элементах нефтяного эмбарго и про элементы «SWIFT» – вот эта комбинация из пяти, это то, что могут сделать, но только вместе, американцы и еэсовцы», – заявил Климкин.

Напомним, ранее депутат Госдумы Казбек Тайсаев заявил, что 21 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин должен объявить о признании республик Донбасса.