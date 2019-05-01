Украинская ДРГ подорвалась на собственной мине в Донбассе

01.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Один украинский военнослужащий погиб и ещё двое получили ранения в результате подрыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ на собственной мине вблизи линии разграничения.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он отметил, что очередной случай небоевых потерь ВСУ произошедший в районе села Желобок в зоне ответственности 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

«Сегодня ночью при попытке выхода диверсионной разведывательной группы 8-го полка специального назначения в результате подрыва на собственной мине погиб один спецназовец ВСУ, еще двое получили ранение», – сообщил Иван Филипоненко.

Он также добавил, что данные небоевые потери командир бригады полковник Василий Зубанич подал в вышестоящий штаб как боевые, полученные якобы в результате обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что грузовой автомобиль украинской армии, перевозивший боеприпасы к запрещённому Минскими соглашениями 122-мм артиллерийскому вооружению, наехал на установленную своими же военными мину, после чего произошел взрыв.