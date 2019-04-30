В Донбассе взлетел на воздух украинский грузовик в боеприпасами

30.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Грузовой автомобиль украинской армии, перевозивший боеприпасы к запрещённому Минскими соглашениями 122-мм артиллерийскому вооружению, наехал на установленную своими же военными мину, после чего произошел взрыв.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент, «ПолитНавигатора».



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В частности он отметил, что поступающая информация подтверждает увеличение концентрации запрещённого вооружения в районе населённых пунктов Водяное и Лебединское.

«29 апреля северо-западнее населённого пункта Водяное грузовой автомобиль ЗиЛ-131 79-й бригады, подорвался на установленной украинскими боевиками противотанковой мине. Грузовик, перевозивший 122-мм боеприпасы к спрятанным в этом районе гаубицам Д-30, сгорел полностью, погибли двое украинских десантников», – рассказал Даниил Безсонов.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинский военный подорвался на своей же мине при попытке самовольного оставления части на Луганщине.