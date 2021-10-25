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25.10.2021 23:59 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинская ДРГ расстреляла четырёх защитников Донбасса – Стрелков

Новости УкраиныВ результате засады, устроенной украинской ДРГ под Докучаевском, погибли четверо военнослужащих ДНР. Об этом...

В результате засады, устроенной украинской ДРГ под Докучаевском, погибли четверо военнослужащих ДНР.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил  бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно полученной информации, двое суток назад под Докучаевском в засаду укро-ДРГ на своей территории попала группа бойцов «корпуса». Четверо бойцов были убиты. Добивали в упор выстрелами в лицо (фотографии вывешивать не буду, они имеются)», – написал он.

Примечательно, что другие источники о произошедшем молчат – о засаде и потерях нет никакой информации ни в пресс-службе НМ ДНР, ни в украинских СМИ.

Напомним, ранее Игорь Стрелков призывал к жесткому и решительному ответу ДНР на похищение украинскими боевиками офицера СЦКК, являющегося гражданином России.

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