Украинская экономика прекращает свое существование. Началось обезлюживание

13.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В последние два года на Украине наметилась четкая тенденция: выезжающие на работу за рубеж граждане вывозят из страны свои семьи.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

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По его словам, если граждане массово едут зарабатывать в другие страны, это значит, что в их стране экономика отсутствует и не в состоянии обеспечить людей работой.

«А пересылаемые в страну [заробитчанами] деньги – это не экономика, это формирование бюджета. Люди что-то покупают, что-то идет на уплату налогов. Факт, что практически полстраны вынуждено работать за рубежом, свидетельствует о том, что экономики на Украине давно нет. А после того, как они вывезут семьи, они перестанут перечислять деньги. И тогда у украинского государства не будет, на что содержать себя», – прогнозирует Ищенко.

При этом он уточняет, что в азиатских странах, где также масса людей выезжает на заработки, другая ситуация.

«Там гигантский профицит трудовых ресурсов и рост населения. Там многие выезжают, чтобы заработать на дом, на свадьбу. На Украине же идет обезлюживание страны», – подчеркивает эксперт.

Политолог говорит, что поначалу украинцы надеялись, что будут зарабатывать за границей, а тратить деньги на семью на родине, где более дешевая жизнь, но сейчас эти надежды улетучились.

«В последние два года наметилась четкая тенденция к вывозу семей. Люди, очевидно, думают о своих детях, внуках. Они видят, что на Украине перспектив для них нет. В лучшем случае они вырастут такими же гастарбайтерами, если повезет. И для того чтобы обеспечить им какую-то перспективу, они стараются их вывезти туда, где сами нашли работу, как-то обустроились. Чтобы со временем дети сами стали гражданами Евросоюза», – резюмировал Ищенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон предупредил, чем чреват массовый выезд украинцев на заработки.