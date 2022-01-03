Украинская феминистка: Мобилизация женщин поможет развалить Россию

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Планы по мобилизации женщин на Украине позволят увеличить цену войны для России в случае ее наступления.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявила представительница украинского движения феминисток Мария Дмитриева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дмитриевой, Украина будет воевать с Россией до тех пор, пока не развалит РФ.

«Имея такого соседа, как мы имеем, я абсолютно соглашаюсь – война не прекратится до тех пор, пока мы не покажем им, что им будет дороже воевать против нас, чем дать им покой. Просто с их нынешней политикой я боюсь, что это произойдет только тогда, когда Россия наконец-то развалится, как разваливаются все империи. Вот, наша задача – дожить до этого», – сказала феминистка.

«Наша задача – выжить, вырастить наших детей сознательными гражданами и гражданками. И если для этого нужно, чтобы больше женщин были военнообязанными, потому что женщины, младший медицинский персонал у нас издавна являются военнобязанными. Поэтому меня очень удивляло, когда еще у нас праздновали 23 февраля, всегда поздравляют мужчин, а женщин-военнообязанных почему-то забывают», – заявила Дмитриева.