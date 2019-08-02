Украинская газовая «упоротость» изумила российского эксперта

02.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Желание Украины и Польши «отдаться» Вашингтону за дорогой сжиженный газ похоже на некую форму мазохизма в то время, когда можно договориться с Россией на выгодных для обеих сторон условиях и не замёрзнуть.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честно говоря, больше всего изумляет тот радостный энтузиазм, с которым представители Польши и Украины готовы отдаться США, исходя из необходимости, что платить за американский газ процентов на 30 дороже, чем за российский. В этом есть некий мазохизм. Ну, если вы так готовы, то давайте треть своей зарплаты перечисляйте напрямую на благотворительные цели Государственному департаменту США.

Это просто отсутствие здравого смысла: экономического, житейского. Понимаете, вам включили счётчик, американский газ, любому идиоту понятно, это будет подрыв конкурентоспособности той экономики, которая на треть увеличит свои расходы на энергозатраты. Вы становитесь неконкурентоспособными, понимаете? В отношении Польши, Украины США со своим сжиженным газом будут вести себя, как с индейцами, когда индейцам давали бусы, а взамен они должны были складывать золото, нести в обмен. Но поймите пожалуйста, но нельзя же быть такими упоротыми идиотами», – подчеркнул эксперт.

«Украина сейчас двумя руками должна хвататься за российское предложение заключить контракт. Летом, когда ещё есть, как минимум, пять-шесть месяцев, чтобы договариваться, за эти месяцы можно заключить хороший, выгодный для Украины контракт.

Вы же предполагаете использовать энергошантаж, держать за бороду дядю Сэма и, привлекая сюда ЕС, вы думаете, что вам удастся выкрутить России руки, навязать ей на 25 лет некое кабальное соглашение, чтобы мы прокачивали свой газ через Украину, вы получали наши деньги, при этом ещё имели юридически какую-то возможность, если вдруг мы чисто по экономическим конъюнктурам решим, скажем, перенаправить часть энергопоставок по другим вещам, вы хотели бы иметь рычаги давления и того, чтобы Россию потащить куда-то в Стокгольмский арбитраж.

Ну не выйдет ничего, украинская упоротость обернётся к тому, что зимой Украина будет замерзать, вот эти фрики украинские будут орать, что опять идёт российская энергетическая агрессия, а ваш собственный потребитель будет из своего кармана платить на 25-30 процентов больше, чем он должен, по идее бы, платить. Хватайтесь за российское предложение, пока не поздно, зимой вам настанет хана», – добавил Коротченко.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», Россия, Украина и Евросоюз встретятся в Брюсселе 16 сентября для переговоров о транзите природного газа.