Украинская ГТС на грани краха – Киев предлагает Молдове наступить на те же грабли

16.06.2019, Москва, Елена Острякова

Украина предлагает Молдове последовать ее примеру и закупать российский газ по так называемой реверсной схеме в Европе – дороже.

Об этом сообщается на официальном сайте «Укртрансгаза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже три года Украина обеспечивает свои потребности в природном газе без участия «Газпрома». Благодаря возможностям своей газотранспортной системы (ГТС), Украина импортирует весь необходимый газ из стран ЕС. Молдавские поставщики при помощи украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости», – говорится в сообщении.

Кроме того, «Укртрансгаз» предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа на следующий отопительный в украинских подземных хранилищах

Все это, по мысли украинцев, «позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из РФ, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям».

Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Бойко заявлял, что реверсная схема закупки газа позволяет зарабатывать на этом приближенным к власти фирмам-посредникам.

«Российский газ поставляется в страну из Европы без прямого контракта через каких-то непонятных посредников, через какие-то схемы, которые, в конечном счёте, приводит к тому, что он становится почти на 100 долларов дороже чем, если бы он поставлялся по прямым контрактам», – говорил Бойко.

Тарифы на Украине за последние пять лет выросли в среднем на 745%. Цены на газ выросли на 1080%. Цены на отопление выросли на 1220% с 1 января 2014 года.

Интересно, что накануне компания «Укртрансгаз» распространила заявление о критической ситуации вокруг украинской ГТС.

«В связи с дефицитом средств Укртрансгаз не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд. Задолженность Укртрансгаза за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующим контрактам объемы газа. Оставшихся объемов газа, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня», – говорится в сообщении компании.