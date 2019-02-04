Украинская инфляция выходит из берегов

04.02.2019, Киев, Максим Карпенко

В этом году Украину ждет повышение уровня инфляции, который будет гораздо большим, чем запланированные правительством 7,4%.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это связано с тем, что накануне президентских и парламентских выборов власти пойдут на эмиссию и увеличение денежной массы в стране.

«19-й год будет непростой, потому что кроме выплат мы имеем в этом году две наибольшие избирательные компании – президентскую и парламентскую, а это всегда зашкаливает экономический и политический популизм. Потому я уверен, что и в преддверии президентских, и в преддверии парламентских выборов, как это всегда традиционно бывает у нас, будут дополнительные социальные выплаты единоразовые.

Это, безусловно, подстегнет инфляцию, потому что, когда появляется большая наличная масса у людей на руках, они больше покупают товаров и услуг. Поэтому показатель, который заложен в бюджете – 7,4%, он сегодня точно нереальный», – заявил Новак.

Ранее политолог Кость Бондаренко заявил, что единственная возможность для украинского руководства найти денежные средства на обеспечение население субсидиями, компенсирующими повышение цены на газ, – включить печатный станок.

А эксперт «Экономического Дискуссионного Клуба» Игорь Гарбарук подчеркнул, что официальные данные по уровню инфляции, которые публикует Госкомстат Украины – не соответствуют реальному подорожанию товаров.