Украинская коррупция погубит рынок марихуаны после «легалайза» – эксперт

03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутаты Верховной рады и украинские активисты, выступающие за открытие рынка марихуаны, только прикрываются окнобольными как обоснованием. Когда же вопрос не касается легализации наркотика, на онкобольных всем плевать.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил член правления общественной организации «Движение противодействия наркомании и наркокоррупции» Роман Ступницкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди нуждаются в нормальном лечении, кроме марихуаны. Нуждаются элементарно в химиотерапии, нуждаются в пересадке костного мозга, люди живут под Министерством здравоохранения, чтобы получить элементарное лечение.

Их никто не слышит, их никто не защищает, каждый день в своей ленте я вижу посты своих друзей, которые возглавляют общественные организации, которые работают с онкобольными детьми. У меня есть знакомая, у неё погиб ребёнок от онкологии, ему было три годика, ему постоянно не хватало медикаментов.

Об этом они не говорят, об этом не говорят общественные организации, которым только и нужно, что продавить легализацию марихуаны. Об этом не говорят те депутаты Рады, которые зарегистрировали этот законопроект.

А то, что элементарно попасть в больницу [невозможно], чтобы дали хоть каких-то обезболивающих – этого ничего им не надо, зато за коноплю они всегда говорят», – возмутился Ступницкий.

Кроме того, общественник добавил, что Украина не способна к адекватному рынку марихуаны, пока в стране такой высокий уровень коррупции в правоохранительной структуре и фармацевтики.

«На самом деле, Украина на сегодняшний день с тем уровнем коррупции, с тем уровнем продажи медицинских препаратов под строгим контролем, совершенно не готова к легализации марихуаны.

Я думаю, нужно начинать решать глобальные вопросы в той же самой онкологии и в сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, лечение и реабилитация наркозависимых и онкобольных», – призвал Ступницкий.

Напомним, ранее в Киеве под Офисом президента Украины несколько сотен человек провели «Конопляный марш свободы».