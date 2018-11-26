Украинская лазутчица выходит из тени

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

ФСБ запретила украинской журналистке Алене Савчук въезд на полуостров до 2028 года. Запрет ей вручили при въезде на полуостров со стороны Украины.

Об этом сама Савчук сообщила в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В украинских СМИ сообщают, что Савчук работала в Крыму на дискредитацию российской власти и описывала «ужасы оккупации» и «преследования крымских татар».

Сама же журналистка призналась, что теперь может не скрываться.

«Запрет въезда в Крым и РФ на 10 лет – до августа 2028-го. ФСБ бережет от меня обороноспособность и безопасность своего государства. Очень жаль, конечно. Зато теперь выхожу из тени и не буду сдерживаться. Готова к комментариям, беседам, дискуссиям, эфирам, консультациям. Дорогие крымские друзья, в Киеве вас всегда ждет удобнейший в мире диван. Спасибо огромное за все, не прощаюсь», – написала Савчук.

Ранее главарь запрещенного в РФ Меджлиса Мустафа Джемилев признался, что в Крыму действует агентура группировки.

Также «ПолитНавигатор» писал, что меджлисовцы подготовили методичку для своих агентов в Крыму.