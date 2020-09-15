Украинская партия войны требует нового кровопролития в Донбассе

15.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Текущее перемирие – рекордное по своей длительности, стоит поперёк горла партии войны Украины, для представителей которой пункты Минских соглашений – пустой звук.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«За седьмой год обстрелов Донецкой Народной Республики вооруженными формированиями Украины и бесчисленным количеством так называемых перемирий, наиболее длительным оказался режим прекращения огня, действующий с 27 июля 2020 года.

Украинскую сторону, жаждущую крови, не устраивает такое положение дел. Поэтому она активно готовится к возобновлению боевых действий, создавая новые фортификационные сооружения и продвигая свои войска к линии разграничения. Хрупкий мир в Донбассе висит на волоске.

Помимо наличия новых незаконно возведенных Украиной инженерных сооружений в районе н.п. Шумы, наблюдатели ДНР в СЦКК зафиксировали 16 попыток изменения позиций украинских войск в районе указанного населенного пункта», – заявил Муратов.

При этом он добавил, что по сложившейся традиции, подобные маневры сходят украинским вооруженным формированиям с рук.

«Безнаказанным для Украины осталось и уничтожение беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ вблизи поселка Шумы, что подтверждает готовящиеся страной-агрессором провокации.

Надежда на устранение ВФУ нарушений условий дополнительных мер контроля режима перемирия теплилась благодаря намеченному на 10 сентября совместному инспектированию Шумов.

Но, как и следовало ожидать, украинские переговорщики сорвали проведение мероприятия и традиционно переложили ответственность за это на представителей Донецкой Народной Республики», – добавил общественник.

«Происходящие срывы договоренностей и наличие новых нарушений условий перемирия говорят лишь об одном – партия войны Украины не планирует выполнять Минские соглашения. Ее цель – продолжение кровопролития на донецкой земле и разрушение объектов инфраструктуры ДНР», – заключил Алексей Муратов.