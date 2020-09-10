Зеленский опять испугался нацистов: Инспекция позиций ВСУ сорвана

10.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня Киев сорвал ранее достигнутые договорённости о проведении совместной инспекции украинских позиций возле посёлка Шумы, где, по данным ДНР, противник в нарушение договоренностей о перемирии возводил новые позиции.

Украинская сторона выдвинула абсурдные требования к членам инспекции от ДНР – предоставить отрицательные результаты тестов на коронавирус, а также снять все шевроны с упоминанием Донецкой республики. Также Киев не устроили документы ДНР – признавать их он отказался.

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Кроме того, украинская сторона не подтвердила согласие на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы вооруженных формирований Украины.

Произошедшее прокомментировала глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Она подчеркнула, что столь вопиющий саботаж договорённостей вызван желанием ВСУ скрыть многочисленные нарушения.

«Представители Украины продолжают дискредитировать себя как партнеров по переговорам, и сегодняшний срыв проведения совместной инспекции – это очередное свидетельство недоговороспособности Киева…

Такие запросы не просто по сути своей абсурдны, они были озвучены буквально за полчаса до запланированного старта инспекции, в то время как вчера на встрече Контактной группы, когда обсуждались детали совместного инспектирования, ничего даже близко подобного не упоминалось.

Тем не менее, как бы украинская сторона не старалась приукрасить свой отказ от проведения инспекции якобы аргументированными причинами, факт остается фактом – это прямой срыв договоренности исключительно по вине Киева. При этом истинная причина такого деструктивного поведения нам прекрасно известна – украинские вооруженные формирования действительно нарушили дополнительные меры в части расположения укреплений и сооружений в районе населённого пункта Шумы, поэтому руководство Украины пытается всеми силами сокрыть данное положение дел и не допустить объективного мониторинга своих позиций», – заявила она.

Напомним, ранее украинские националисты объявили договорённость о проведении совместной инспекции страшным позором и предательством, и потребовали импичмента Владимира Зеленского.