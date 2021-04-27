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28.04.2021, Севастополь, Виктор Орлов
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Турция, Украина
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Украинская «перемога» с конвенцией Монтрё стремительно и ожидаемо превратилась в «зраду»

Новости Украины

Заявления украинских пропагандистов, будто бы корабли береговой охраны США могут заходить в Черное море в обход требований конвенции Монтрё не имеют никаких юридических оснований и являются вымыслом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил офицер Черноморского флота, комментируя слова экс-«представителя президента Украины в АРК» Бориса Бабина о том, будто бы на зашедший в Черное море американский пограничный катер «Гамильтон» не распространяются ограничения конвенции Монтрё.

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«Про американский корабль береговой охраны Бабин категорически не прав, говоря о том, что корабль пограничной службы не является военным кораблем, и на него не распространяется конвенция Монтрё. Для признания корабля военным достаточно  наличия офицера-командира и военного экипажа, и нет никакой разницы, офицер это ВМС или береговой охраны», – сказал источник.

Он категорически опроверг утверждение Бабина о том, будто бы составители конвенции Монтрё «забыли» упомянуть в ней пограничные корабли нечерноморских государств, и это сейчас якобы позволяет им неограниченно находиться в Черном море.

«К счастью, международное морское право было сформировано без участия укрпатриотов типа Бабина», – с улыбкой резюмировал российский офицер.

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