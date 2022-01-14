Украинская писательница призвала лечить головы детям Донбасса

14.01.2022  18:30 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
Новости Украины

После «освобождения» Донбасса, украинизаторам придётся долго «реабилитировать» детей ЛНР и ДНР от последствий психологических травм, приобретённых в «оккупации».

Об этом в эфире «5 канала» заявила украинская писательница Оксана Забужко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После «освобождения» Донбасса, украинизаторам придётся долго «реабилитировать» детей ЛНР и ДНР от последствий психологических...

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«Эти бедолажные дети, которые там сейчас маршируют в ДНР и ЛНР, как их сгоняют, как их дрючат, как их учат, это такое зомбирование и промывка мозгов, что в реальности можно только гадать, как это обернётся. Они сейчас ломают жизнь целому поколению нынешних школьников на оккупированных территориях.

Им потом придётся с этой травмой жить, и разработка каких-то реабилитационных программ для нынешних детей – это то, чем нужно было бы заняться. Для нынешних детей оккупированных районов Донбасса – разработкой каких-то реабилитационных программ на будущее. Но, sorry, с этим никто не работает», – возмущалась Забужко.

Напомним, ранее «письмэнница» заявляла, что в случае возвращения Донбасса под контроль Украины, население региона должно пройти жесточайшую проверку и обработку.

 

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