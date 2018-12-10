10.12.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Украинская полиция задержала на Луганщине американских диверсантов

Украинские правоохранители задержали в населённом пункте Счастье Луганской области группу граждан, разговаривавших на английском языке, которыми оказались американские инструкторы, прибывшие в Донбасс для обучения украинских диверсантов.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом он отметил, что в зону конфликта продолжают прибывать иностранные наёмники из стран НАТО.

«Группа из 10 человек в гражданской одежде прибыла в населенный пункт Счастье. Члены группы между собой общались на английском языке. В одном из магазинов города данная группа вызвала интерес у представителей правопорядка, проверка документов выявила у каждого наличие паспорта США, а также еще один документ, после предъявления которого, их сразу отпустили», – рассказал Андрей Марочко.

Он также добавил, что по имеющимся данным, группа прибыла для подготовки личного состава 59-й бригады вооруженных сил Украины к проведению диверсионно-террористических актов.

«Проведение диверсий спланировано как на территории Республики, так и на подконтрольной Украине территории для последующего обвинения в этом подразделений Народной милиции ЛНР», – отметил представитель оперативного командования.

Напомним, как ранее сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинское командование планирует устроить крупную химическую диверсию в прифронтовом Мариуполе для получения предлога на проведение масштабной наступательной операции на территории ДНР.

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