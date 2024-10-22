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Большинство жителей Молдовы, в том числе и украинская диаспора, не поддерживают европейскую интеграцию, что показали проходивший в воскресенье референдум и выборы президента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», идет речь в репортаже «Европейской правды» (дочерний сайт антироссийского пропагандистского издания «Украинская рпавда).

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«То, что мы получили в результате, это реально поражение европейского выбора. Дело в том, что большинство избирателей, живущих внутри Молдовы, проголосовали за то, чтобы Молдова не шла в ЕС», – говорит главред «ЕП» Сергей Сидоренко.

При этом итоги первого тура выборов президента он называет «так себе результатом» для Майи Санду.

«Она вроде бы и на первом месте, но получила значительно меньше, чем все прогнозировали, хотя в команде Санду планировали, что она может победить в первом туре. Теперь же будет второй тур. И уже известно, что все кандидаты планируют объединиться против нее. То есть мы имеем неопределенность», – добавил автор репортажа.

Он задается вопросом, как так получилось, что в Молдове большинство граждан выступает против ЕС, а минимальную победу сторонникам евроинтеграции удалось получить лишь за счет голосов диаспоры за рубежом. По его словам, угроза остается, поскольку «победы Европы добились не те, кто живет здесь».

Автор репортажа признает, что в Молдове и до этого «была значительная пророссийская часть населения», которая к негодованию Сидоренко «оправдывает российскую агрессию против Украины».

«И как ни грустно, в этой части есть и этнические меньшинства, в том числе украинцы», – добавил главред «ЕП», признав, что лишь меньшая часть украинцев здесь поддерживает Киев.

Еще одной причиной называется неспособность Санду справиться с коррупцией, несмотря на ее обещания.

При этом автор порадовался, что значительная часть приднестровцев [имеющих молдавские паспорта] проголосовала за европейский выбор. Всего таких людей оказалось порядка 30 процентов от принявших участие в выборах жителей ПМР. Впрочем, он признает, что в целом Приднестровье остается пророссийским.

Отмечается, что «нас спасла диаспора», без которой «речь бы шла об абсолютном поражении». Кроме того, было сказано, что Украине следует учиться, каким образом организовывать голосование диаспоры. Отдельно киевский журналист остановился на рисках молдавских выборов для Украины.

«Мы идем в ЕС вместе. ЕС воспринимает нас как пару. И то, что в Молдове внутри появилось большинство, не готовое выступать за ЕС, значит, что и к Украине в ЕС возникнут вопросы: а не случится ли то же самое и с украинцами?», – опасается Сидоренко.

Он призывает готовится к этому вопросу.