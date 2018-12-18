Украинская пропаганда не смогла перекодировать одесситов

18.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Несмотря на оголтелую антироссийскую истерию за последние пять лет, Одесская область так и не стала поддерживать идеалы украинских националистов.

Так, согласно исследованию «Паспорт безопасности Украины: региональное и национальное измерения», проведенным при финансовой поддержке Центра информации и документации НАТО на Украине, информационная безопасность в одесском регионе находится в угрожающем положении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Статистические исследования показывают, что 20% населения области

и 13% населения города Одесса смотрят российское телевидение. Впрочем, на практике этот показатель выше. Спутниковое телевидение и работа башен с территории Приднестровья предоставляют населению доступ к российским медиа-ресурсам. Еще худшей ситуацию делает отсутствие покрытия украинских каналов – в 40 км от города Одесса уже отсутствует трансляция Первого национального канала», – говорится в исследовании.

Согласно исследованиям, 48,2% жителей региона осуждают деятельность незаконных вооруженных формирований в стране, 91,1% опрошенных считают, что запрет российских телеканалов и соцсетей на Украине является ошибкой и ограничивает права граждан, 66,1% не поддерживают вступление Украины в НАТО, а 58,9% ответили, что их отношение к блоку не изменилось после 2014 года.

Примечательно также, что в рейтинге доверия к власти президент, Верховная Рада и премьер-министр находятся на последнем месте, а выше всех рейтинг у мэра города.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в прошлом году эксперты-майданщики пришли в ужас от результатов последней социологии и заявили: “Мы теряем Юг Украины”.

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