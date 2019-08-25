Украинская пропаганда объявила врагами российских либералов

25.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украине нет смысла делать ставку на российскую либеральную оппозицию, поскольку она провалила «тестирование крымским вопросом».

Об этом пишет журнал «Укрїнський тиждень», по мнению которого, за редким исключением российская либеральная оппозиция – это «не соперник путинского режима, а его неизменный спарринг-партнер».

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«И это касается не только политиков: если совладельцем «Эха Москвы» является Газпром (читай Кремль), следовательно, его деятельность для Кремля безопасна и даже полезна. Во-вторых, все лидеры российской оппозиции провалили тестирование крымским вопросом: хотя они неистово критиковали Путина, но Крым для них «не бутерброд», который надо просто вернуть Украине. И война в Донбассе возмущает их скорее как статья неоправданных расходов, чем как военное преступление Кремля», – отмечается в публикации.

Также издание критикует решение президента Украины Владимира Зеленского упростить процедуру получения украинского гражданства для ряда категорий российских граждан.

Также автор статьи убежден, что российские либералы не откажутся от попыток вмешательства в украинские дела.

«Как свидетельствует история, Москва время от времени перевооружается новой идеологией, однако ее отношение к нашей стране остается неизменным. Даже большевики, втоптавшие царизм в кровавое болото, продолжили и превзошли имперскую политику в отношении Украины. Так же и российский демократ что в 1919-м, что в 2019-м заканчивается там, где начинается украинский вопрос», – считает журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», недавно Киев посетил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он сфотографировался на фоне центрального офиса СБУ, после чего от него потребовали убраться с Украины.