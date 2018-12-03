Военная разведка Украины шокирована боевыми возможностями российской армии в Крыму

03.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Россия полностью обеспечила в Крыму единую эшелонированную систему ПВО и контролирует Черное и Азовское моря.

Об этом в эфире UATV заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы украинской разведки, в Крыму есть все силы и средства для того, чтобы контролировать небо над полуостровом.

«Были дополнительно переброшены на территорию Крыма силы и средства, противокорабельные ракетные комплексы, средства ПВО. На сегодняшний день происходит дальнейшее наращивание средств противовоздушной обороны. Это и комплексы С-400, и комплексы «Панцирь». Они сейчас заступают на боевое дежурство с тем, чтобы создать единую эшелонированную систему противовоздушной обороны Черного и Азовского моря”, – сказал военный разведчик.

Он также утверждает, что к побережью Азовского моря Россией были переброшены подразделения противокорабельных ракетных комплексов «Бал».

“На сегодняшний день группировка российских войск очень мощная, появились новые вооружения, которых не было до 2014 года. Прежде всего, это эсминцы, подводные лодки, которые оснащены системами «Калибр», это противокорабельные комплексы, это боевая авиация и, конечно же, в Джанкое был развернут вертолетный полк, которого до аннексии Крыма там не было. Это значительная группировка, которая позволяет контролировать не только Крымский полуостров, северную, западную и восточную часть Черного моря, а позволяет полностью осуществлять контроль Азовского моря», – заявил Скибицкий.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве раздаются панические заявления, что Россия перешагнула барьер боязни применения крылатых ракет.

Кроме того, на дежурство в Джанкое заступил новый зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».

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