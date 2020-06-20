Украинская пропаганда призывает ударить по Донбассу турецкими беспилотниками

20.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинской группировке в Донбассе предлагают задействовать против ЛДНР ударные дроны.

Об этом пишет журнал «Український тиждень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавняя операция «Весенний щит», которую ВС Турции осуществили в Сирии, блестяще продемонстрировала, на что способны современные БПЛА. Украина, которая имеет в своем распоряжении такие же ударные дроны Bayraktar TB2 (а скоро будет и Akinci), действительно могла бы прикрыть значительный участок фронта в Донбассе только силами этих машин. Такая оптимизация была бы логичной. Однако украинские БПЛА еще ни разу не применяли по назначению в ООС», – сокрушается журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ДНР пообещали уничтожить турецкие беспилотники, если они будут применены Украиной.