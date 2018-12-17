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Украинская пропаганда пробивает дно в попытке заманить призывников в военкоматы
Украинских призывников заманивают в военкоматы бесплатной зимней формой. Так, в Херсоне появились агитационные листовки, призывающие украинцев сэкономить на покупке зимней одежды.
Фотографию пропагандистской картинки в своем блоге опубликовал общественник Геннадий Сивак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На ней с орфографическими ошибками призывникам рассказывают, по какому адресу нужно прийти и получить зимний комплект.
«Зачем покупать вещи на зиму, Вооруженные Силы Украины ждут тебя, тебе их дадут бесплатно!!! Адрес для получения зимней формы одежды: Херсонский объединенный городской военный комиссариат», – говорится в тексте, сопровождающем снимок.
«В херсонском военкомате заманивают одеждой! Иди воюй в новом!», – с иронией прокомментировал агитку Сивак.
В свою очередь интернет-издание Херсон Daily уточняет, что плакат висит в холле горсовета Херсона.
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Метки: ВСУ, Геннадий Сивак, призыв, Херсон
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