17.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Пропаганда, Украина
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Украинская пропаганда пробивает дно в попытке заманить призывников в военкоматы

Украинских призывников заманивают в военкоматы бесплатной зимней формой. Так, в Херсоне появились агитационные листовки, призывающие украинцев сэкономить на покупке зимней одежды.

Фотографию пропагандистской картинки в своем блоге опубликовал общественник Геннадий Сивак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ней с орфографическими ошибками призывникам рассказывают, по какому адресу нужно прийти и получить зимний комплект.

«Зачем покупать вещи на зиму, Вооруженные Силы Украины ждут тебя, тебе их дадут бесплатно!!! Адрес для получения зимней формы одежды: Херсонский объединенный городской военный комиссариат», – говорится в тексте, сопровождающем снимок.

«В херсонском военкомате заманивают одеждой! Иди воюй в новом!», – с иронией прокомментировал агитку Сивак.

В свою очередь интернет-издание Херсон Daily уточняет, что плакат висит в холле горсовета Херсона.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Минобороны Украины опровергли басни Порошенко об очередях в военкоматы Галичины

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