Часть планеты, внимающая голосу Китая, слишком значительна, а потому не исключено, что Киеву придется принять участие в мирной конференции по инициативе Пекина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет тесно связанно с американским посольством киевское интернет-издание «Зеркало недели», напомнившее, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на днях заявил, что для Европы «нет другого плана, кроме плана Зеленского».

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«Но, увы, не для китайцев, бразильцев, индусов, саудитов, южных африканцев и многих других представителей иных континентов. Даже Швейцария, отельер первого Саммита мира, по его окончании дала понять, что на ее столе не только украинский план мира. Ее министр иностранных дел Иньяцио Кассис сообщил, что будет обсуждать итоги форума «с теми, в чьи двери мы стучались» (со странами, отсутствовавшими на нем или не подписавшими его итоговое коммюнике, — прежде всего, видимо, Китаем, Бразилией, Индией). Еще в заключительный день Саммита в Бюргенштоке глава швейцарской дипломатии предположил, что Россия может вести параллельные переговоры о завершении войны в Украине, а Китай — возглавить эти процессы. При этом Кассис отметил, что Швейцария приветствовала бы альтернативные усилия по установлению мира», – говорится в публикации

Отмечается, что Китай «спокойно и планомерно, без суеты и ненужного информационного шума создает такую альтернативную площадку для обсуждения «мирных инициатив» по «украинскому кризису».

«У него давно есть собственный план и как бы совместный план с Бразилией, в группу поддержки которого набор желающих простимулирован и по-прежнему открыт — преимущественно из незападного мира — в пику западному. В каком из этих двух лагерей «миротворцев» окажется больше, пока неизвестно. Но китайское активное участие в окончании войны в Украине в зависимости от планов и намерений Пекина может как помочь нам (что вряд ли случится), так и очень сильно навредить (что куда более вероятно). Украина и Россия — лишь балансирующие гирьки на весах Китая в его глобальном противостоянии с США. Российская «гирька» для Пекина по-прежнему, увы, куда увесистее украинской. Нельзя совсем исключать, что на каком-то этапе Украине предложат принять участие в «мирной конференции» под эгидой Китая. Уж очень велика часть мира, внемлющая голосу Пекина», – пишет издание.