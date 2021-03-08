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08.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинская пропаганда шокирована тотальной поддержкой Путина в России

Новости Украины

Международная политика руководства РФ опирается на массовую поддержку российского общества.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень» пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев, в прошлом представитель экзотического и крайне малочисленного проукраинского движения в Севастополе.

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Он в очередной раз призывает не обольщаться антипутинской деятельностью блогера Алексея Навального, который ранее заявил, что против передачи Крыма Украине, поскольку «эту не бутерброд».

При этом автор отмечает, что сам Навальный может думать иначе, но как политик не имеет права выступать против абсолютного большинства общества.

«Надо ясно и четко признать, что против Украины воюет не только Путин с его окружением и силовыми структурами, а почти все российское общество, на поддержку которого опирается кремлевский вождь. А это значит, что Украина может устоять только если вопрос ее обороны будет делом не только украинской армии, спецслужб и отдельных патриотических политиков, а всего украинского общества», – считает Лосев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Лосев заявил, что в Крыму «легализуют спецназ пятой колонны».

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