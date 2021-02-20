«В Крыму легализуют спецназ пятой колонны» – киевский доцент

20.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На Украине продолжают рассматривать сценарии возвращения российского Крыма под свой контроль. Так, министр реинтеграции, вице-премьер Алексей Резников заявил, что гражданам РФ позволят проживать в «украинском Крыму».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень» пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев, в прошлом представитель экзотического и крайне малочисленного проукраинского движения в Севастополе.

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«Вице-премьер сказал, что тем гражданам Российской Федерации, которые приехали на постоянное проживание на полуостров Крым, начиная с 20 февраля 2014 во время агрессии РФ против Украины и в течение оккупации, предоставят возможность и в дальнейшем проживать в украинском Крыму после деоккупации, обеспечив российских граждан разрешениями на жительство», – пишет Лосев.

Алексей Резников.

«Надо напомнить, что в Крым была отправлена и приехала после начала российской оккупации весьма специфическая часть населения России. Это люди с сугубо колонизаторским мышлением, с презрением к коренному населению, «собиратели земель», сторонники путинского варианта «единой и неделимой империи», это сознательные враги Украины. Люди другого типа остались дома в России», – негодует автор.

По его словам, эти люди прибыли в Крым «с определенной идеологической миссией».

«Да, между ними есть люмпены, бродяги и искатели приключений, но подавляющее большинство это люди идейные, с ярко выраженной антиукраинской позицией. Дать им разрешение на проживание в украинском Крыму значит согласиться на существование на стратегическом юге Украины мощной 5-й колонны Кремля. 5-й колонны хватает везде в Украине, но в Крыму, если заявление Резникова будет реализована, будет не просто 5-я колонна, а ее, так сказать, спецназ», – считает доцент.

Он не понимает, как с граждан РФ снимут ответственность «ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины.

«Это будет новая мина не слишком замедленного действия под украинское государство, это будет основание для постоянного политического, дипломатического и военного вмешательства РФ (или того, что от нее останется) в дела Украины», – продолжает автор.

Кроме того, он полагает, что в случае реализации идеи Резникова пострадают крымские татары.

Игорь Лосев.

«Наконец, это удар по крымско-татарскому народу, который в таком случае будет лишен последних надежд на обустройство своей национальной жизни в Украине. После всех геноцидов и депортаций крымские татары составляют в Крыму едва 15% населения. Российские колонизаторы (легитимизированнные господином Резниковым?) сведут количество крымско-татарского народа на полуострове до 5-7%.

Этот народ опасается, что в таком случае могут совсем пренебречь его национальными правами и потребностями. Поскольку крымских татар сведут к абсолютному меньшинству на собственной этнической и исторической территории. Почему Резников решил сделать такой подарок тем, кто прибыл в украинском Крыму в обозе агрессоров и оккупантов, пока остается загадкой», – резюмирует Лосев.

Отметим, что на Украине регулярно фантазируют на тему «возвращения» Крыма под контроль Киева. Например, предлагается жителей Крыма «рассортировать по степени вины перед Украиной».

При этом в министерстве Резникова, как сообщал «ПолитНавигатора», подготовили законопроект о конфискации всего имущества Черноморского флота РФ.