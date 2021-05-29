Украинская пропаганда смакует смерть фигуранта дела MH17: Ждём появления Петрова и Боширова

29.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Смерть у берегов Египта бывшего главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя была хладнокровно спланированной подводной операцией.

Такую версию кончины военного преступника, знавшего тайну гибели малазийского «Боинга» MH17 над Донбассом, выдвинул у себя в Facebook сотрудничающий с рядом украинских пропагандистских изданий военный эксперт и журналист Юрий Колесников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убивали его примерно так: После того, как он начал погружаться, его обездвижили. Самое простое – предварительно промазать нагубник несмертельной отравой. Как вариант – группа пловцов на замкнутых системах (чтобы не было демаскировки) захватила под водой и обездвижила инъекцией. Когда его выключило – затянули на глубину 40 метров. Далее – его подержали почти до полной выработки воздуха. Держали на глубине, чтобы кровь перенасытить азотом. У них было время. Даже старенький ИДА-71(изолирующий дыхательный аппарат – ред.) дает несколько часов преимущества против любого акваланга. А потом ему просто максимально продули компенсатор плавучести (он же жилет аквалангиста) и отпустили. Он всплывал быстро и получил тяжелую баротравму. Даже если он был адекватен и в сознании, что исключено из-за азотного опьянения, – сбросить воздух из компенсатора (с жилета аквалангиста) он бы физически не успел. Результат – кровь вскипела, и Виктор Гвоздь умер», – описал Колесников.

Также он посоветовал следствию проверить дно на наличие вещественных доказательств.

«Продувать компенсатор другому человеку и набирать воду в свой – геморно. Проще иметь дополнительный груз или заготовить якорь и через фал держать на нем группу захвата, пока продувают объект», – объяснил украинский эксперт.

«Нужно посмотреть время, когда его не было. Если больше трех часов, то успели допросить и продуть», – уверяет Колесников.

«Хотя, кому я это пишу? Сообщение о «несчастном случае», вероятно, писалось (интересно кем?), когда Виктор Иванович еще был жив …» – добавил Колесников.

«Собственно говоря, а зачем начальнику ГУР МО ездить на дайвинг в Египет, да и вообще выезжать из Украины», – резонно заметил Александр Доля, основатель фонда инвалидов войны «Интер».

Напомним, ранее отмечалось, что Виктор Гвоздь «много знал» об участии стран НАТО в военных преступлениях на Украине.