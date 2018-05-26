26.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

2 040 просмотров

Украинская пропаганда требует ареста Погребинского

Вслед за арестом главреда “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского должны последовать аналогичные действия в отношении политических экспертов, сотрудничавших с этим информационным агентством.

Об этом в публикации на страницах журнала “Український тиждень” пишет бывший донецкий журналист Денис Казанский, после провозглашения ДНР бежавший в Киев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он признает, что выдвигать Вышинскому обвинения в государственной измене можно лишь “с точки зрения морали и чести”, но вряд ли с точки зрения закона, поскольку “прямых призывов к сепаратизму в материалах российского агентства нет, речь идет скорее о манипуляции”.

Автор утверждает: пример Вышинского якобы показывает, что борьба с российскими агентами влияния ведется на Украине “точечно и бессистемно”.

“Непонятно, что будет дальше с редакцией «РИА Новости», как быть с теми украинскими спикерами, которые сотрудничали с этим СМИ и сознательно занимались манипуляциями и антиукраинской пропагандой в интересах государства-агрессора. Ведь всем очевидно, что тот же политолог Погребинский вообще делал то же, что и Вышинский. Однако последний находится под арестом, а Погребинскому не предъявлено никаких обвинений.

Неизвестно, есть ли у него медаль «За возвращение Крыма», но дела это не меняет: те, кто сотрудничал с редакцией «РИА Новости», так или иначе выполняли общие задачи. Понятно, почему сложилась такая ситуация. В Украине до сих пор нет адекватного законодательства по противодействию кремлевской пропаганде. Выборочная борьба с российскими агентами влияния, когда телеканалы РФ давно отключены, но при этом в Киеве под видом украинского медиа спокойно действует офис пропагандистов, не может быть эффективной. Давно пора законодательно ограничить работу российских СМИ в Украине в любом виде, в том числе и их украинских франшиз”, – призывает Казанский.

По его словам, в украинской столице “работают, по сути, агенты противника”, а русские действуют на Украине лишь для того, чтобы “создать собственную альтернативную реальность имени Погребинского”.