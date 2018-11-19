Украинская пропагандистка не нашла в Ростовской области русского языка

19.11.2018, Львов, Владимир Гладков

Советское кино было создано украинцами, но это достижение якобы присвоила себе Россия.

Об этом в ходе всеукраинского общественного форума «За украинский язык» заявила украинская сценаристка и поэтесса Татьяна Малахова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это история, которая случилась со мной, когда я училась в Донецком университете. Филологи знают, что после первого курса студентов отправляют собирать фольклор. Нас отправили в Амвросиевский район, который сейчас оккупированный. Мы ходили, как безумные, теми сёлами. Мы искали русский фольклор. Его не было. Все разговаривали на украинском. Это был 84-й год. И тогда нам пришла в голову гениальная идея. А пойдём в Россию, в Ростовскую область. И мы пошли», – рассказала Малахова.

При этом, добавила она, ни русского языка, ни фольклора не нашлось и в Ростовской области.

«Звук «гэ» доказывает, кто бы что ни говорил, что там (в Донбассе – ред.) господствовал украинский язык. Там воздух, цветы, земля – там всё пропитано украинским языком», – заявляет поэтесса.

Также не обошлось и без дежурных обвинений в сторону России.

«Советское кино было создано украинцами, но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия… У русских воспитывали отвращение к нам, чтоб нас не жалко было убивать», – заключила украинская поэтесса.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление сбежавшей из Донецка русофобки и преподавателя ЛНМУ им. Данила Галицкого Татьяны Ещенко о том, что украинским учёным тяжело развиваться и работать в условиях тотального насаждения английского языка в ущерб украинскому.