Украинская разведка дала прогноз по Крыму

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Замглавы военной разведки Украины Вадим Скибицкий признал, что трескотня на киевских ТВ-каналах по поводу «начала возвращения Крыма» не соответствует действительности.

Несмотря на то, что основные силы Черноморского флота были вынуждены перебазироваться из Крыма, сам полуостров остается мощной военно-морской базой, за которую Россия будет биться до конца, сказал Скибицкий в интервью «Апострофу».

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«Мы видим это и по документам, и по действиям, они не хотят бросать Крым. Они будут брать деньги из других регионов, но будут бросать их в Крым. В любом случае Крым остается мощной военно-морской базой. Даже несмотря на то, что мы их выгнали оттуда, это мощный элемент давления в том числе на страны Черноморского региона. Во-вторых, отступать назад нет смысла, потому что это очень больнотогда ударит по имиджу Путина, по имиджу российских властей. «Крым наш, как это так отдали Крым»? – это будет очень мощный удар. Ну и третье, самое основное,Крым – это значительный логистический маршрут для обеспечения группировки российских войск на нашей территории», – заявил Скибицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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