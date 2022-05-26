Украинская разведка: у Шойгу услышали Стрелкова и готовят на Херсонщине уже третью линию обороны

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Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в освобожденных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях.

Об этом в эфире проекта Радио Свобода «Крым.Реалии» заявил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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«В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет по транзиту из Российской Федерации. И, соответственно, мы видим, насколько мощную разворачивает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины», – рассказал Скибицкий.

В эту группировку, кроме сухопутных войск, по украинским данным, входят воздушный и морской компоненты.

«Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что Российская Федерация хочет остаться там надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории», – отметил представитель украинской разведки.

Напомним, ранее ПолитНавмгатор сообщал о том, что экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем блоге спрогнозировал неизбежность украинского контрнаступления на херсонском направлении уж этим летом и уточнил, что в случае его успеха украинцы на этом не остановятся и пойдут дальще – на Крым, Белгород и Кубань.

Напомним, 25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям освобожденных Запорожской и Херсонской областей Украины.

В США раскритиковали этот шаг Путина. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс назвал упрощенную паспортизацию в Херсонской и Запорожской областях Украины «замаскированным шагом и попыткой РФ покорить украинцев».

«Это мало чем отличается от попыток России сфабриковать эти фальшивые референдумы, референдумы, призванные придать видимости легитимности российскому правлению над частями суверенной украинской территории; референдумы, на которых пророссийские чиновники, как правило, каким-то образом набирают 90 с лишним, 99 процентов голосов. Это тактика, которую российские силы, Российская Федерация использовали в разных контекстах ранее — в Крыму в 2014 году, в Чечне, а совсем недавно (…) в частности в таких местах, как Херсон», – заявил спикер Госдепа.