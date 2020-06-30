Украинская секс-скандалистка создала партию борьбы с проститутами

30.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Фигурантка секс-скандала в правительстве Украины, экс-замминистра инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании собственной партии.

Свое видеообращение она сделала в полуобнаженном виде и опубликовала у себя в блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем блоге она также подчеркнула, что партия будет занимать левоцентристские позиции и отстаивать проблемы экологии.

«Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию «Украина против коррупции», чтобы разобраться наконец-то с этими политическими проститутами. Они думают, если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Но женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы.

Министр Криклий не только меня уволил, он облил меня грязью так, чтобы я никогда не оправилась, потому что мешала им воровать на Укрзализнице. Потому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие, присоединяйтесь ко мне – скажем «нет» политическим проститутам», – заявила Клитина.

Решение Клитиной создать свою партию прокомментировал советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Если президент – актёр, министр – дебил, глава офиса – решала, то почему бы героине секс-скандала не создать свою партию и не взять власть.. в свои руки! Оценили уровень естественного отбора в украинскую власть?», – отметил Мирошник.

Напомним, ранее депутат Верховной рады, исключенный из пропрезидентской фракции «Слуга народа», обнародовал фрагмент разговора парламентариев, где говорилось, что Клитина получила должность замминистра через постель. После этого она стала жертвой розыгрыша пранкера «Джокера», который советовал чиновнице написать сообщение в соцсети о своей счастливой семье, что она выполнила, не подозревая, что стала жертвой розыгрыша.

В результате министр инфраструктуры Криклий уволил подопечную с должности, но без работы она оставалась недолго – спустя короткое время Клитина сообщила, что получила кресло советницы главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова.