Украинская снайперша записала песню об убийствах русских

29.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская военнослужащая-снайпер распространила в социальных сетях ролик, где исполняет песню о «москалях» в оптическом прицеле и том, как их отправляют «за поребрик». Новые слова положены на мелодию известной композиции «Ніч яка місячна» из советского фильма «В бой идут одни старики».

На видеозапись обратил внимание бывший политический заключённый, запорожский журналист Павел Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нич така мисячна, зоряна, ясная, в оптыци в мэнэ моск@ль. На витэр поправочка и до побачэння, домой за поребрик, бай-бай».

Милая девушка из ВСУ на суржике (чтобы всем было понятно) объясняет русским Украины, какую государство уготовило нам с вами участь.

Такую же, как у убитого украинским снайпером пенсионера в Александровке. Кстати, этот снайпер уже в тюрьме, или ему, как Маркиву, готовят орден? Ну, за практическую реализацию представленного здесь художественного произведения», – прокомментировал ролик Волков.

Напомним, несколько дней назад украинский снайпер застрелил мирного жителя Донецка и прицельным огнём не позволял подойти к телу эвакуаторам.