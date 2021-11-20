Украинская социология: Две трети респондентов боятся и Москву, и Вашингтон
Опросы общественного мнения на Украине показывают, что значительная часть граждан страны испытывает чувство обиды на весь мир
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет аналитик украинского социологического фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский.
«Итак, около двух третей наших соотечественников видят проблему в возрастании сил и Вашингтона (65%), и Москвы (62%). Ожидаемо также, что респонденты из западных областей чаще упоминают Россию, а из южных — США как проблему для будущего Украины. Однако интересно другое: два из трех респондентов, опасающихся влияния США, точно так же не в восторге от сильной России. И больше всего таких людей среди тех, кто не хочет присоединяться ни к ЕС, ни к Таможенному союзу», – указывает Бурковский.
По его словам, на Украине преобладают настроения как о стране, «находящейся в осаде и не имеющей реально надежных союзников».
«Это еще не стремление к изоляции и отмежеванию от внешнего мира, но довольно благоприятные условия для популистов, которые будут заигрывать с чувством обиды на внешний мир, указывать на «внешних врагов» как «причину» неудач в сфере политики, экономики и безопасности», – отмечает автор.
«Ставя на один уровень «диктат Европы», «вашингтонский обком» и «руку Кремля», проповедуя «жесткий» или «прагматичный» разговор с крупными государствами, национальные лидеры будут получать аплодисменты и голоса, но при этом терять шансы для всей страны. Не исключено, что ближе к 2024 году мы можем увидеть украинский вариант то ли Орбана, то ли Эрдогана», – резюмирует Бурковский.
Как сообщал «ПолитНавигатор», киевского антироссийского пропагандиста Виталия Портникова ужаснули результаты соцопроса, согласно которым с утверждением президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские – один народ, согласны 41 % опрошенных жителей Украины.
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