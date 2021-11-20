Украинская социология: Две трети респондентов боятся и Москву, и Вашингтон

Ольга Козаченко. Просмотров: 20.11.202110:53 (Мск), Киев,

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины





Опросы общественного мнения на Украине показывают, что значительная часть граждан страны испытывает чувство обиды на весь мир

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет аналитик украинского социологического фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский.

«Итак, около двух третей наших соотечественников видят проблему в возрастании сил и Вашингтона (65%), и Москвы (62%). Ожидаемо также, что респонденты из западных областей чаще упоминают Россию, а из южных — США как проблему для будущего Украины. Однако интересно другое: два из трех респондентов, опасающихся влияния США, точно так же не в восторге от сильной России. И больше всего таких людей среди тех, кто не хочет присоединяться ни к ЕС, ни к Таможенному союзу», – указывает Бурковский.

По его словам, на Украине преобладают настроения как о стране, «находящейся в осаде и не имеющей реально надежных союзников».

«Это еще не стремление к изоляции и отмежеванию от внешнего мира, но довольно благоприятные условия для популистов, которые будут заигрывать с чувством обиды на внешний мир, указывать на «внешних врагов» как «причину» неудач в сфере политики, экономики и безопасности», – отмечает автор.

«Ставя на один уровень «диктат Европы», «вашингтонский обком» и «руку Кремля», проповедуя «жесткий» или «прагматичный» разговор с крупными государствами, национальные лидеры будут получать аплодисменты и голоса, но при этом терять шансы для всей страны. Не исключено, что ближе к 2024 году мы можем увидеть украинский вариант то ли Орбана, то ли Эрдогана», – резюмирует Бурковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевского антироссийского пропагандиста Виталия Портникова ужаснули результаты соцопроса, согласно которым с утверждением президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские – один народ, согласны 41 % опрошенных жителей Украины.